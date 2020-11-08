Пандемия: выявлено почти 600 тысяч больных за сутки и более 50 млн в общем 

За минувшие сутки в мире подтвердили 598 тысяч случаев коронавируса, всего в мире обнаружили – 50,2 млн заражений. В ряде европейских стран зафиксировали очередные рекорды заболеваний.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Так, в США обнаружили более 124 тысяч больных, во Франции – почти 89 тысяч, что является рекордным для страны, в Индии – более 46 тысяч. Также значительное количество случаев коронавируса зафиксировали в Италии – почти 40 тысяч. Это также самый большой показатель в стране за время пандемии. Польша зарегистрировала 27,8 тысяч новых больных – очередной рекорд.

Более 20 тысяч случаев обнаружили в Великобритании, Бразилии и России.

Умерли за этот период 7436 больных – больше всего в США, Индии, Мексике, Италии и Иране.

Сейчас в мире болеют 13,4 млн человек, вылечились – 35,5 млн, умерло – 1 миллион 255 тысяч больных.

Напомним: