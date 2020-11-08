В штабе так и подтвердили гибель военного на Луганщине 

7 ноября вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим тишины с использованием стрелкового оружия. Информацию о гибели военного на Луганщине в штабе до сих пор не подтвердили и не опровергли.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Отмечается, что нарушение зафиксировано у Гнутово в вечернее время.

"Огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли", – утверждают в штабе.

Там также добавляют, что боевых потерь и ранений среди состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 8 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним: