В штабе так и подтвердили гибель военного на Луганщине
Воскресенье, 8 ноября 2020, 06:15
7 ноября вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим тишины с использованием стрелкового оружия. Информацию о гибели военного на Луганщине в штабе до сих пор не подтвердили и не опровергли.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Отмечается, что нарушение зафиксировано у Гнутово в вечернее время.
"Огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли", – утверждают в штабе.
Там также добавляют, что боевых потерь и ранений среди состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 8 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.
Напомним:
- Накануне во Львовской ОГА сообщили о гибели 20-летнего десантника. В комментарии УП в штабе ООС отметили, что по состоянию на 19:00 боевых потерь и обстрелов в Донбассе не зафиксировано. Что касается других возможных потерь информации нет.
Украинская правда