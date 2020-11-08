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В штабе так и подтвердили гибель военного на Луганщине 

Воскресенье, 8 ноября 2020, 06:15
В штабе так и подтвердили гибель военного на Луганщине 

7 ноября вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим тишины с использованием стрелкового оружия. Информацию о гибели военного на Луганщине в штабе до сих пор не подтвердили и не опровергли.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Отмечается, что нарушение зафиксировано у Гнутово в вечернее время.

"Огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли", – утверждают в штабе.

Там также добавляют, что боевых потерь и ранений среди состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 8 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним:

  • Накануне во Львовской ОГА сообщили о гибели 20-летнего десантника. В комментарии УП в штабе ООС отметили, что по состоянию на 19:00 боевых потерь и обстрелов в Донбассе не зафиксировано. Что касается других возможных потерь информации нет.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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