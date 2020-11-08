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Погода в воскресенье порадует теплом

Воскресенье, 8 ноября 2020, 10:22
Фото: Эльдар Сарахман, УП

8 ноября в Украине будет облачно, температура воздуха будет колебаться от +9° до +11° С.

Источник: Украинский гидрометцентр, пресс-служба Киевской горгосадминистрации

Детали: В воскресенье на всей территории Украины умеренно тепло, облачно и без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый.

Днем в западных областях температура воздуха поднимется до 12-15° тепла.

В южных областях воздух прогреется до 12-14 градусов. В остальных регионах столбик термометра не будет опускаться ниже +9.

 

В воскресенье в Киеве воздух прогреется до +11°, облачно с прояснениями, без осадков.

В первой половине дня 8 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения на отдельных участках дорог.

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, во время остановки включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Украинская правда
Темы: погода


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