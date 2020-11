Трамп продолжает заявлять о победе на выборах, обжаловал результат в Аризоне

Дональд Трамп заявил, что выиграл выборы президента Соединенных Штатов, набрав 71 млн законных голосов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"71 млн законных голосов. Рекорд для действующего президента! Наблюдателей не пускали в комнаты для подсчета. Происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволяли увидеть. Такого никогда не было. Миллионы бюллетеней прислали по почте людям, которые об этом не просили", - написал Трамп.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!