Федерализацию поддерживают менее 3% закарпатцев

Более 50% жителей Закарпатья видят регион только в составе унитарной Украины, однако часть выступает за расширенные полномочия местных советов и громад.

Источник: исследование Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива"

Детали: В целом ситуацию в регионе опрошенные оценивают как благополучную, но улучшение дел отмечают только в двух сферах - новые технологии и безвиз. По всем остальным сферам респонденты говорят, что дела плохи, хуже оценивают ситуацию со здравоохранением и действиями власти и правоохранительных органов.

Согласно результатам исследования, более половины закарпатцев - 50,8% - видят Закарпатье в составе унитарной Украины, часть (37,6%) - в составе унитарной страны, но с расширенными полномочиями местных советов и громад.

Политический аналитик Фонда Андрей Сухарина также озвучил, сколько закарпатцев размышляют о федерализации.

Прямая речь: "Только небольшая доля - 2,8% - говорит о федерализации. Угрозы сепаратизма на Закарпатье нет, по крайней мере, по тем настроениям, которые царят среди населения Закарпатья. Но из состава нацменьшинств 31% не ответили на этот вопрос. Само по себе это ни о чем не говорит. С этими гражданами Украины нужно работать, доносить визию".

Дополнительно: Эксперт отметил, что вопрос расширения полномочий региона перекликается с процессами децентрализации. Согласно опросу, верят в децентрализацию 55% закарпатцев, 25% - не согласны, 20% затруднились ответить.

При этом 26% опрошенных не против двойного (множественного) гражданства, среди представителей национальных меньшинств области таких 53%. Полностью не поддерживают идею двойного гражданства 22%, среди нацменьшинств таких всего 6%.

Также 50% респондентов считают, что обучение в школе должно быть на украинском языке. Треть опрошенных считает, что в начальных классах обучение должно осуществляться на языке нацменьшинств.

Исследование проводилось с 24 августа по 10 сентября, всего было опрошено 1000 респондентов.