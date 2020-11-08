Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Перед матчем с "Шахтером" COVID заболели еще несколько игроков "Динамо" – СМ

Воскресенье, 8 ноября 2020, 13:24
Богдан Леднев

Еще два футболиста "Динамо" заразились коронавирусом и не смогут играть в предстоящем матче Favbet Лиги против Шахтера.

Источник: Sportarena

Детали: Положительные тесты на COVID-19 получили полузащитники Владимир Шепелев и Богдан Леднев.

Ранее коронавирус диагностировали у нападающего Владислава Супряги. До этого COVID-19 был обнаружен у девяти игроков Динамо (Георгия Бущана, Дениса Бойко, Виталия Миколенко, Александра Караваева, Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунна, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко), четырех представителей персонала клуба и помощника главного тренера команды Мирчи Луческу — Эмила Караса.

Ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции в киевском клубе на матч с Барселоной в Лиге чемпионов (1:2) полетели только 13 игроков первой команды.

Напомним: Матч Динамо – Шахтер состоится 8 ноября. Начало — в 17:00. Несмотря на то, что "Динамо" не сможет рассчитывать сразу на 12 игроков, информации о переносе матча нет.

Темы: футболкоронавирусспорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

Министр: Штраф 17 тысяч за отсутствие маски был несправедливым

видеоБои продолжаются: Армения опровергла заявление Алиева о взятии Шуши

Видео, фотоВ Минске снова акция протеста, силовики стреляют и массово задерживают людей

карта"Шуша - наш! Карабах - наш!" Алиев заявил о взятии важного города

Трамп продолжает заявлять о победе на выборах, обжаловал результат в Аризоне

Гибель десантника на Донбассе: в ТКГ говорят о возможном самоубийстве

Все новости...
футбол
Руководитель "Шахтера" заболел COVID-19
"Заря" проигрывает свой третий матч подряд в Лиге Европы
Луческу прокомментировал матч Динамо-Барселона
Последние новости
17:56
картаВ Украине каждый день будет все холоднее
17:22
Оппозиция Грузии выдвинула властям три требования и ждет до вечера
17:13
Министр: Штраф 17 тысяч за отсутствие маски был несправедливым
16:49
В Чехии наименьшее число случаев коронавируса за неделю, строгие ограничения продолжаются
16:41
МАУ отменила рейсы из Львова и Харькова в Тель-Авив
16:18
В Киеве 943 новых случая коронавируса и 15 смертей
15:58
Массовое тестирование в Словакии: за день проверили 1,3 млн человек, больных - 0,63%
15:43
Укрзализныця открывает продажу билетов из Ужгорода и ряда станций
15:32
видеоБои продолжаются: Армения опровергла заявление Алиева о взятии Шуши
15:02
В Лейпциге - столкновения между полицией и противниками коронавирусных ограничений
Все новости...