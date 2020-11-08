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Перед матчем с "Шахтером" COVID заболели еще несколько игроков "Динамо" – СМ

Воскресенье, 8 ноября 2020, 12:24
Перед матчем с Шахтером COVID заболели еще несколько игроков Динамо – СМ
Богдан Леднев

Еще два футболиста "Динамо" заразились коронавирусом и не смогут играть в предстоящем матче Favbet Лиги против Шахтера.

Источник: Sportarena

Детали: Положительные тесты на COVID-19 получили полузащитники Владимир Шепелев и Богдан Леднев.

Ранее коронавирус диагностировали у нападающего Владислава Супряги. До этого COVID-19 был обнаружен у девяти игроков Динамо (Георгия Бущана, Дениса Бойко, Виталия Миколенко, Александра Караваева, Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунна, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко), четырех представителей персонала клуба и помощника главного тренера команды Мирчи Луческу — Эмила Караса.

Ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции в киевском клубе на матч с Барселоной в Лиге чемпионов (1:2) полетели только 13 игроков первой команды.

Напомним: Матч Динамо – Шахтер состоится 8 ноября. Начало — в 17:00. Несмотря на то, что "Динамо" не сможет рассчитывать сразу на 12 игроков, информации о переносе матча нет.

Темы: футболкоронавирусспорт
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