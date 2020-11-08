В Минске снова акция протеста, силовики стреляют и массово задерживают людей

В воскресенье, 8 ноября, в столице Беларуси продолжаются массовые акции протеста. ОМОН охотится на участников митинга, очевидцы рассказывают, что слышны выстрелы.

Источник: Радыё Свабода, TUT.BY

Детали: Неизвестные в балаклавах продолжают точечные задержания в центре Минска.

Белорусские СМИ пишут, что силовики, вероятно, применяют шумовые патроны, так как слышны хлопки.

Также в сети появилось видео, сделанное на улице Мельникайте. На нем видно, что на земле лежит человек, его окружили силовики. Очевидец рассказал: "Были слышны выстрелы. Потом мы увидели человека на земле и военных вокруг него, пытаются прикладывать пакеты, возможно, лед".

При этом людей, которые собрались в районе станции метро "Пушкинская", разогнали.

Некоторые из задержанных доставлены в Советское РУВД Минска. Схваченных людей силовики выставили вдоль ограждения во внутреннем дворике РУВД.

Во время протестных акций в Минске в воскресенье также были задержаны известные белорусские спортсмены — серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин. Люди в черной одежде без опознавательных знаков просто достали спортсменов из машин на стоянке недалеко от Национальной школы красоты.

Кроме того, TUT.BY опубликовал задержания около стелы в центре белорусской столицы.

Напомним: Задержанных 7 ноября в Минске журналистов сайта "Наша ніва" Екатерину Карпицкую и "МБХ Медиа" Романа Попкова будут судить.