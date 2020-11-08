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В Лейпциге - столкновения между полицией и противниками коронавирусных ограничений

Воскресенье, 8 ноября 2020, 15:02

В немецком Лейпциге произошли стычки между полицией и демонстрантами, протестовавшими против коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Было совершено множество нападений на силы безопасности", - написала полиция в Twitter, в то время как СМИ транслировали изображения петард и фейерверков, брошенных в полицию, которая установила кордон безопасности возле главного железнодорожного вокзала города.

Люди прошли маршем по одной из главных улиц Лейпцига с криками "Меркель должна уйти!" и "Мир, свобода, никакой диктатуры".

По оценкам, толпа в городе на востоке Германии насчитывала около 20 000 человек, и немецкие СМИ сообщили, что некоторые из тех, кто вступил в стычки с полицией, были членами крайне правых групп.

Некоторые из протестующих также напали на журналистов и людей, принимавших участие в контрдемонстрации в Лейпциге.

Полиция произвела несколько арестов, но столкновения продолжались до вечера.

Муниципальные власти заявили, что протестующие нарушили условия, при которых им было разрешено проводить демонстрацию.

В субботу в Германии зарегистрировано рекордные 23 000 новых случаев заражения вирусом. Общее количество смертей, связанных с Covid-19, составило 11 226 человек.

Темы: Германиякарантинкоронавирус


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