Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве 943 новых случая коронавируса и 15 смертей

Воскресенье, 8 ноября 2020, 16:18

За прошедшие сутки, 7 ноября, в Киеве обнаружили 943 случая коронавируса, 15 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых больных – 526 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 371 мужчина в возрасте от 18 до 95 лет, 24 девочки от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 27 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 97 пациентов. Выздоровели 117 человек.

 

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе – 158, в Деснянском – 128 и 111 случаев – в Днепровском районе.

Всего с начала эпидемии в Киеве обнаружили 44 172 случаев заболевания COVID-19, 867 киевлян умерли и 16 497 выздоровели.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 7 ноября, в Украине зафиксировано 9397 новых случаев COVID-19, болезнь унесла жизни 138 зараженных.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Министр: Штраф 17 тысяч за отсутствие маски был несправедливым

видеоБои продолжаются: Армения опровергла заявление Алиева о взятии Шуши

Видео, фотоВ Минске снова акция протеста, силовики стреляют и массово задерживают людей

карта"Шуша - наш! Карабах - наш!" Алиев заявил о взятии важного города

Трамп продолжает заявлять о победе на выборах, обжаловал результат в Аризоне

Гибель десантника на Донбассе: в ТКГ говорят о возможном самоубийстве

Все новости...
Киев
В Киеве коронавирус обнаружили у 34 медиков и 2-дневного младенца
В Киеве полицейских поймали на вымогательстве 250 тысяч гривен
В центре Киева закрывали станцию метро: искали взрывчатку
Последние новости
17:56
картаВ Украине каждый день будет все холоднее
17:22
Оппозиция Грузии выдвинула властям три требования и ждет до вечера
17:13
Министр: Штраф 17 тысяч за отсутствие маски был несправедливым
16:49
В Чехии наименьшее число случаев коронавируса за неделю, строгие ограничения продолжаются
16:41
МАУ отменила рейсы из Львова и Харькова в Тель-Авив
16:18
В Киеве 943 новых случая коронавируса и 15 смертей
15:58
Массовое тестирование в Словакии: за день проверили 1,3 млн человек, больных - 0,63%
15:43
Укрзализныця открывает продажу билетов из Ужгорода и ряда станций
15:32
видеоБои продолжаются: Армения опровергла заявление Алиева о взятии Шуши
15:02
В Лейпциге - столкновения между полицией и противниками коронавирусных ограничений
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!