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В Киеве 943 новых случая коронавируса и 15 смертей

Воскресенье, 8 ноября 2020, 15:18
В Киеве 943 новых случая коронавируса и 15 смертей

За прошедшие сутки, 7 ноября, в Киеве обнаружили 943 случая коронавируса, 15 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых больных – 526 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 371 мужчина в возрасте от 18 до 95 лет, 24 девочки от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 27 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 97 пациентов. Выздоровели 117 человек.

 

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе – 158, в Деснянском – 128 и 111 случаев – в Днепровском районе.

Всего с начала эпидемии в Киеве обнаружили 44 172 случаев заболевания COVID-19, 867 киевлян умерли и 16 497 выздоровели.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 7 ноября, в Украине зафиксировано 9397 новых случаев COVID-19, болезнь унесла жизни 138 зараженных.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
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