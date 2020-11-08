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В Украине каждый день будет все холоднее

Воскресенье, 8 ноября 2020, 17:56

В ближайшие дни в Украине осадков не ожидается, температура воздуха будет постепенно снижаться.

Источник: синоптик Наталья Диденко, Укргидрометцентр

Детали: Как отметила Диденко, существенных дождей в Украине в ближайшее время не ожидается, однако возможны туманы.

9 ноября в течение дня температура воздуха составит +7+12 градусов, на Юге +10+14 градусов.

В дальнейшем будет становиться холоднее на 2-5 градусов, пока во второй половине недели не появятся ночные морозы.

В Киеве понедельник будет без дождя, с периодическим туманом и дневной температурой воздуха около 8 градусов.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 9 ноября, на большей части территории температура воздуха днем ​​+8+10 градусов.

 

10 ноября похолодает: максимум +7+9 градусов, на юге до +11. В Черниговской области возможны ночные заморозки.

 

11 ноября на Западе и Юге Украины днем ​​до +9+11, в Центре и на Востоке +4+7. В некоторых областях ночные заморозки.

 

12 ноября на большей части территории днем ​​+3+5 градусов, в восточных и северных областях ночью заморозки до -3 градусов.

 

Украинская правда
Темы: погода


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