Премьер-лига: "Шахтер" забил три "сухих" гола "Динамо"

Донецкий "Шахтер" в матче 9 тура украинской Премьер-лиги разгромил киевское "Динамо" со счетом 3:0.

Поединок прошел в воскресенье 8 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Весь матч прошел в невысоком темпе, но это не помешало горнякам забить три гола. В первые 30-ть минут игры моментов у обоих ворот почти не было. Можно вспомнить удар Жуниора Мораеса, который взял Руслан Нещерет. У динамовцев был только удар в сторону ворот от Сергея Сидорова.

На 34-й минуте после подачи с фланга в штрафную площадку Нещерет ошибся на выходе, и Мораес ударом головой целит в пустые ворота – 1:0. В следующей атаке динамовцы имели возможность сравнять счет, но Виталий Буяльский пробил прямо в руки Анатолия Трубина.

На 45-й минуте "Динамо" остается в меньшинстве. Сидорчук шипами в подкате заехал в ногу Виктору Корниенко. Рефери Екатерина Монзуль сначала вынесла наказание динамовцу в виде желтой карточки. Затем Монзуль в собственной традиции пересмотрела повтор с ВАС и отменила желтую, и показала Сидорчуку прямую красную карточку.

Во втором тайме в меньшинстве у "Динамо" не было шансов в этой игре. Столичная команда отбегала завершающие 45-ть минут без моментов у ворот соперника, а "Шахтер" забил еще дважды. На 66-й минуте Тарас Степаненко пробил метров с 22-х, и мяч срикошетил от пятки Маркоса Антонио и залетел в угол ворот – 2:0.

На 73-й минуте Алан Патрик также ударом со среднего расстояния пробивает Нещерета – 3:0. После этой победы "Шахтер" сократил отставание от "Динамо" до минимума, занимая вторую строчку в турнирной таблице.