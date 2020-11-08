Станцию метро "Крещатик" закрывали из-за "минирования"

Станция киевского метро "Крещатик" и пересадка в воскресенье вечером были закрыты на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

Источник: "Киевский метрополитен" в Twitter

Увага!

Станцію «Хрещатик» та пересадку зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/ZznmPxgpIp — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 8, 2020

Дословно: "Станция "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!".

Детали: Позже "Киевский метрополитен" сообщил, что станция "Крещатик" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Станция и пересадка открыты для пассажиров.