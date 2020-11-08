Станцию метро "Крещатик" закрывали из-за "минирования"
Воскресенье, 8 ноября 2020, 21:12
Станция киевского метро "Крещатик" и пересадка в воскресенье вечером были закрыты на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.
Источник: "Киевский метрополитен" в Twitter
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 8, 2020
Станцію «Хрещатик» та пересадку зачинено на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування!
Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/ZznmPxgpIp
Дословно: "Станция "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!".
Детали: Позже "Киевский метрополитен" сообщил, что станция "Крещатик" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено.
Станция и пересадка открыты для пассажиров.
Украинская правда