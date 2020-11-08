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Станцию метро "Крещатик" закрывали из-за "минирования"

Воскресенье, 8 ноября 2020, 20:12
Станцию метро Крещатик закрывали из-за минирования

Станция киевского метро "Крещатик" и пересадка в воскресенье вечером были закрыты на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

Источник: "Киевский метрополитен" в Twitter

Дословно: "Станция "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!".

Детали: Позже "Киевский метрополитен" сообщил, что станция "Крещатик" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Станция и пересадка открыты для пассажиров.

Украинская правда

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Темы: метроКиев
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