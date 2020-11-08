Резня в Кривом Роге: нападавшему уже объявили подозрение

29-летнему жителю Кривого Рога, что 7 ноября посреди города зарезал двух и ранил восемь человек объявили подозрение в умышленном убийстве и покушении на убийство.

Источник: сообщение ОГПУ

Детали: Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что пострадавшие от рук злоумышленника находятся в больнице.

Расследованием по делу занимается Криворожский отдел полиции.

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