Резня в Кривом Роге: нападавшему уже объявили подозрение
Понедельник, 9 ноября 2020, 00:29
29-летнему жителю Кривого Рога, что 7 ноября посреди города зарезал двух и ранил восемь человек объявили подозрение в умышленном убийстве и покушении на убийство.
Источник: сообщение ОГПУ
Детали: Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Отмечается, что пострадавшие от рук злоумышленника находятся в больнице.
Расследованием по делу занимается Криворожский отдел полиции.
Предыстория:
- 7 ноября в Кривом Роге мужчина напал с ножом на прохожих. Двух человек он убил, еще 8 человек пострадали, в частности, 8-летний мальчик. Злоумышленником оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос".
- Президент Владимир Зеленский назвал трагедию абсолютным терроризмом.
Украинская правда