ТИК не объявила результаты выборов в Одесский облсовет: вирус уничтожил протокол
Понедельник, 9 ноября 2020, 04:36
Одесская областная ТИК не смогла объявить результаты выборов депутатов облсовета из-за якобы вируса, который уничтожил протокол на компьютере.
Источник: "Общественное"
Детали: В комиссии обещали объявить новый состав облсовета в 19 часов 8 ноября. Однако за около 10 минут до запланированного времени в ТИК сообщили о вирусе, который якобы уничтожил документ. Поэтому протокол придется переделывать.
Как объясняют представители комиссии, из-за вируса компьютер выдает ошибку, что делает невозможным окончательный подсчет голосов.
Члены ТИК единогласно решили перенести заседание на утро 9 ноября. Планируется составить протокол на другом компьютере.
Напомним:
- Список президентской партии "Слуга народа" на выборах в Одесский облсовет возглавил министр здравоохранения и бывший глава областной администрации Максим Степанов.