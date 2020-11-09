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ТИК не объявила результаты выборов в Одесский облсовет: вирус уничтожил протокол

Понедельник, 9 ноября 2020, 03:36

Одесская областная ТИК не смогла объявить результаты выборов депутатов облсовета из-за якобы вируса, который уничтожил протокол на компьютере.

Источник: "Общественное"

Детали: В комиссии обещали объявить новый состав облсовета в 19 часов 8 ноября. Однако за около 10 минут до запланированного времени в ТИК сообщили о вирусе, который якобы уничтожил документ. Поэтому протокол придется переделывать.

Как объясняют представители комиссии, из-за вируса компьютер выдает ошибку, что делает невозможным окончательный подсчет голосов.

Члены ТИК единогласно решили перенести заседание на утро 9 ноября. Планируется составить протокол на другом компьютере.

Напомним: 

  • Список президентской партии "Слуга народа" на выборах в Одесский облсовет возглавил министр здравоохранения и бывший глава областной администрации Максим Степанов.

Темы: Одесская областьвиборы
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