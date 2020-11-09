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Темпы распространения коронавируса в мире несколько уменьшились, но все еще значительные

Понедельник, 9 ноября 2020, 05:29
Темпы распространения коронавируса в мире несколько уменьшились, но все еще значительные

За минувшие сутки в мире обнаружили более 472 тысяч новых больных коронавирусом, предыдущие трое суток их число превышало 600 тысяч.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев подтвердили в США – почти 103 тысячи.

После следует Индия с более 46,6 тысяч больных. Кроме того, во Франции диагностировали более 38 тысяч случаев заболевания, в Италии – более 32 тысяч, в Польше – 24,7 тысяч. Более 20 тысяч новых инфицированных зафиксировали в Великобритании и России.

На 10 месте оказалась Украина, а перед ней Бразилия и Германия.

За этот же период в мире погибли 5839 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

 

Сейчас болеет 13,6 млн человек, вылечились – 35,7 млн, умерло – 1 миллион 261 тысяча инфицированных.

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Напомним: 

  • По количеству подтвержденных случаев коронавируса 6 ноября Украина оказалась на 10 месте среди других государств мира.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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