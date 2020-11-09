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Оккупанты вели огонь из гранатомета возле Водяного – ООС

Понедельник, 9 ноября 2020, 06:22
Оккупанты вели огонь из гранатомета возле Водяного – ООС

8 ноября вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Так, у Водяного враг открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"Враждебные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли", – говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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