Оккупанты вели огонь из гранатомета возле Водяного – ООС
Понедельник, 9 ноября 2020, 06:22
8 ноября вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Так, у Водяного враг открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
"Враждебные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли", – говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинская правда