В Украине начали действовать новые зоны COVID-19: "зеленых" и "желтых" больше нет

С 9 ноября в Украине начали действовать новые зоны заболеваемости COVID-19: "желтых" и "зеленых" - не осталось, вся страна в "оранжевой" и "красной" зоне.

Источник: Telegram-канал министра Кабмина Олега Немчинова

Детали: По всей территории Украины не осталось "зеленых" и "желтых" зон.

В "красную" зону попали: Житомир, Ужгород, Запорожье, Черновцы, Чернигов, Хмельницкий, Харьков, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев, Ивано-Франковск.

Остальные областные центры попали в "оранжевую" зоны.

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Напомним: