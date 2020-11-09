В Киеве за сутки заболели COVID 34 медика

За сутки 8 ноября в столице лабораторно подтвердили 748 новых случаев заболевания коронавирусом, среди них 34 медика, 5 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще у 748 киевлян обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. 5 больных умерли".

Детали: Среди новых больных 401 женщина в возрасте от 18 до 92 лет, 278 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 1 года до 17 лет.

76 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (130), в Дарницком (109) и в Оболонском (107) районах.

По состоянию на 9 ноября в столице уже 44 920 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 872 киевлян. Преодолели болезнь 16667 жителей столицы, из них 170 – за прошедшие сутки.

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