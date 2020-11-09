Глава Ровенской ОГА заразился COVID

Глава Ровенской областной госадминистрации Виталий Коваль сообщил, что получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Источник: Коваль в Facebook

Прямая речь Коваля "Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат.

Еще раз подчеркну: коронавирус - не шутки. Соблюдайте карантин. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности. Берегите себя и будьте здоровы".

Детали: Коваль рассказал, что чувствует себя "нормально", осложнений нет. В течение двух недель будет находиться дома и работать в онлайн режиме.

Напомним состоянию на 9 ноября в Ровенской области зафиксировали 22140 заражений, 16299 человек выздоровели, а 284 умерли.