Язык должен стать таким же объединяющим фактором для Украины как и культура - Ткаченко

Министр культуры Александр Ткаченко считает, что культура - объединяющий фактор для Украины, и украинский язык должен стать таким же фактором.

Источник: Telegram-канал министра культуры

Дословно: "Культура - это то, что нас объединяет. Язык также должен стать одной из таких вещей. Мы на пороге перемен. Наконец в Украине снимается больше украинских фильмов, сериалов, шоу и digital-контента, издают книг и ставят спектаклей. На украинском не из принуждение, а благодаря любви и гордости, начинают говорить дома и в быту на Востоке, Севере и Центре Украины.

Еще один важный этап, который мы наконец достигаем - вес культуры и ее восприятие в государстве начинают выходить на совершенно новый более высокий уровень".

Детали: По словам Ткаченко, даже во время войны и борьбы - культура - это самое важное "для чего мы ведем эту войну".

9 ноября - День украинской письменности и языка.