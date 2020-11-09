В Украину идут ночные морозы
В ближайшие дни в Украине будет еще тепло и сухо, но с середины недели на Западе и Востоке ожидаются ночные заморозки.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр
Прямая речь Диденко: "До конца недели антициклон обусловит погоду без осадков. В большинстве наших областей будет сухо, разве что какая-то морось из тумана не удержится, а дымки с туманами будут ухудшать видимость и по-своему увлажнять воздух и прикрывать от нас солнце. Температура воздуха потихоньку сползает вниз".
Детали: Во вторник днем +8+13 градусов, в дальнейшем в течение недели похолодает до ночных морозов и дневных +3+7 градусов.
В Киеве 10 ноября без дождя, с периодическими туманами, ночью +2+4 градуса, а днем около +8. В дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться.
11 ноября в Украине облачно с прояснениями, без осадков, ночью на Западе и Севере +1+3 градуса, днем до +5+7, на Востоке, в Волынской, Ровенской, Тернопольской областях ожидаются ночные заморозки до -1 градуса, днем до +6+8. На юге страны ночью до +2, днем до +10.
В Киеве в среду без осадков, ночью +1+3 градуса, днем до +7.