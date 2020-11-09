В Украину идут ночные морозы

В ближайшие дни в Украине будет еще тепло и сухо, но с середины недели на Западе и Востоке ожидаются ночные заморозки.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "До конца недели антициклон обусловит погоду без осадков. В большинстве наших областей будет сухо, разве что какая-то морось из тумана не удержится, а дымки с туманами будут ухудшать видимость и по-своему увлажнять воздух и прикрывать от нас солнце. Температура воздуха потихоньку сползает вниз".

Детали: Во вторник днем +8+13 градусов, в дальнейшем в течение недели похолодает до ночных морозов и дневных +3+7 градусов.

В Киеве 10 ноября без дождя, с периодическими туманами, ночью +2+4 градуса, а днем ​​около +8. В дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться.

11 ноября в Украине облачно с прояснениями, без осадков, ночью на Западе и Севере +1+3 градуса, днем ​​до +5+7, на Востоке, в Волынской, Ровенской, Тернопольской областях ожидаются ночные заморозки до -1 градуса, днем ​​до +6+8. На юге страны ночью до +2, днем ​​до +10.

В Киеве в среду без осадков, ночью +1+3 градуса, днем ​​до +7.