Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Украину идут ночные морозы

Понедельник, 9 ноября 2020, 12:12
Фото ТСН

В ближайшие дни в Украине будет еще тепло и сухо, но с середины недели на Западе и Востоке ожидаются ночные заморозки.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "До конца недели антициклон обусловит погоду без осадков. В большинстве наших областей будет сухо, разве что какая-то морось из тумана не удержится, а дымки с туманами будут ухудшать видимость и по-своему увлажнять воздух и прикрывать от нас солнце. Температура воздуха потихоньку сползает вниз". 

Детали: Во вторник днем +8+13 градусов, в дальнейшем в течение недели похолодает до ночных морозов и дневных +3+7 градусов. 

В Киеве 10 ноября без дождя, с периодическими туманами, ночью +2+4 градуса, а днем ​​около +8. В дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться. 

 

11 ноября в Украине облачно с прояснениями, без осадков, ночью на Западе и Севере +1+3 градуса, днем ​​до +5+7, на Востоке, в Волынской, Ровенской, Тернопольской областях ожидаются ночные заморозки до -1 градуса, днем ​​до +6+8. На юге страны ночью до +2, днем ​​до +10.

В Киеве в среду без осадков, ночью +1+3 градуса, днем ​​до +7. 

 

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но

В Ереване митинги, стычки и задержания. Люди требуют отставки Пашиняна 

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

инфографикаПоявился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Все новости...
погода
В Украине каждый день будет все холоднее, аж до морозов
Погода в воскресенье порадует теплом
В Украину идут холода и ночные заморозки
Последние новости
17:43
В Ереване под парламентом требуют отставки премьера за сдачу Карабаха
17:20
"Карантин выходного дня": транспорт будет работать
17:16
В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время
17:11
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro
17:06
Директора больницы в Черкассах поймали на растрате 3 млн при закупке медоборудования
17:06
ОАСК завернул иск об отмене результатов "опроса Зеленского"
17:02
Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"
16:38
В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро
16:19
Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам
16:18
Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад
Все новости...