Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

6 гранат и 10 взрывпакетов изъяли в квартире в Житомире

Понедельник, 9 ноября 2020, 12:50
Фото НПУ

Правоохранители Житомира изъяли склад боеприпасов, среди которых гранаты, дымовые шашки и взрывпакеты, в квартире местного жителя.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Полицейские Житомирского отдела во время санкционированного обыска изъяли гранаты РГД-5, взрыватели, дымовые гранаты и взрывные пакеты".

Детали: Опасные боеприпасы обнаружили в квартире 55-летнего мужчины. Правоохранители изъяли 6 гранат РГД-5, два взрывателя, 5 дымовых гранат и 10 взрывных пакетов.

Все это хранилось в шкафу в одной из комнат квартиры и в тумбочке на балконе. 

 

В полиции отметили, что в квартире, кроме мужчины, проживают еще три человека, среди которых 3-летний ребенок.

Изъятые боеприпасы направили на экспертизу. Владельца арсенала задержали, ему готовят сообщение о подозрении.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами) УК.

Украинская правда
Темы: Житомироружиеполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но

В Ереване митинги, стычки и задержания. Люди требуют отставки Пашиняна 

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

инфографикаПоявился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Все новости...
Житомир
Угрожает жизни военных: на бронетанковом заводе разоблачили сделку с ремонтом техники
Черкассы и Житомир могут получить быстрое железнодорожное сообщение с Киевом
Террориста ИГИЛ задержали в Житомире
Последние новости
17:43
В Ереване под парламентом требуют отставки премьера за сдачу Карабаха
17:20
"Карантин выходного дня": транспорт будет работать
17:16
В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время
17:11
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro
17:06
Директора больницы в Черкассах поймали на растрате 3 млн при закупке медоборудования
17:06
ОАСК завернул иск об отмене результатов "опроса Зеленского"
17:02
Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"
16:38
В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро
16:19
Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам
16:18
Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!