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6 гранат и 10 взрывпакетов изъяли в квартире в Житомире

Понедельник, 9 ноября 2020, 11:50
6 гранат и 10 взрывпакетов изъяли в квартире в Житомире
Фото НПУ

Правоохранители Житомира изъяли склад боеприпасов, среди которых гранаты, дымовые шашки и взрывпакеты, в квартире местного жителя.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Полицейские Житомирского отдела во время санкционированного обыска изъяли гранаты РГД-5, взрыватели, дымовые гранаты и взрывные пакеты".

Детали: Опасные боеприпасы обнаружили в квартире 55-летнего мужчины. Правоохранители изъяли 6 гранат РГД-5, два взрывателя, 5 дымовых гранат и 10 взрывных пакетов.

Все это хранилось в шкафу в одной из комнат квартиры и в тумбочке на балконе. 

 

В полиции отметили, что в квартире, кроме мужчины, проживают еще три человека, среди которых 3-летний ребенок.

Изъятые боеприпасы направили на экспертизу. Владельца арсенала задержали, ему готовят сообщение о подозрении.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами) УК.

Украинская правда

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Темы: Житомироружиеполиция
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