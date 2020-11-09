6 гранат и 10 взрывпакетов изъяли в квартире в Житомире

Правоохранители Житомира изъяли склад боеприпасов, среди которых гранаты, дымовые шашки и взрывпакеты, в квартире местного жителя.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Полицейские Житомирского отдела во время санкционированного обыска изъяли гранаты РГД-5, взрыватели, дымовые гранаты и взрывные пакеты".

Детали: Опасные боеприпасы обнаружили в квартире 55-летнего мужчины. Правоохранители изъяли 6 гранат РГД-5, два взрывателя, 5 дымовых гранат и 10 взрывных пакетов.

Все это хранилось в шкафу в одной из комнат квартиры и в тумбочке на балконе.

В полиции отметили, что в квартире, кроме мужчины, проживают еще три человека, среди которых 3-летний ребенок.

Изъятые боеприпасы направили на экспертизу. Владельца арсенала задержали, ему готовят сообщение о подозрении.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами) УК.