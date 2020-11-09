Шмыгаль рассказал, как зарядился энергией на радиодиктанте

Премьер-министр Денис Шмыгаль написал юбилейный радиодиктант национального единства, который традиционно проходит 9 ноября – в День украинской письменности и языка.

Источник: Шмыгаль в Facebook, Укринформ

Прямая речь Шмыгаля: "В День украинской письменности и языка присоединился к написанию юбилейного радиодиктанта национального единства. Традиции в этом году исполняется 20 лет.

Для меня это знаковое событие, которое заряжает энергией, духовностью и вдохновением. Поздравляю всех с Днем украинской письменности и языка! Пусть украинский язык звонко раздается в наших сердцах".

Детали: По данным Укринформа, Шмыгаль писал диктант в студии, оборудованной в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского.

Фото с Facebook ШмЫгаля

По словам премьера, текст, который звучал 9 ноября, "очень красивый", хотя и "непростой, очень много пунктуации и много интересных слов".

Он признался, что делал незначительные исправления, и сказал, что отдаст диктант на проверку.

Сообщается, что в студии писали диктант немало и других известных людей, в том числе уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень, председатель партии "Голос" Кира Рудик, народная артистка Украины Наталья Сумская, заслуженная артистка Украины Анжелика Рудницкая.

Читала диктант под названием "Вызовы книжной эры" авторства писателя и издателя Ивана Малковича знаменитая актриса Римма Зюбина.

Для справки: Диктант в День украинской письменности и языка традиционно пишут в Украине и за рубежом. В этом году это произошло уже в двадцатый раз.

Все желающие могут прислать диктант на проверку до 23:59 10 ноября. Текст диктанта обнародуют на сайте "UA: Украинское радио" 11 ноября в 11:00.

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