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СБУ поймала хакеров, укравших ответы на экзаменационные билеты

Понедельник, 9 ноября 2020, 12:23
СБУ поймала хакеров, укравших ответы на экзаменационные билеты

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили хакерскую группировку, которая вмешивалась в работу компьютерных программ и информационных ресурсов высших учебных заведений Винницкой области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Оперативники установили, что злоумышленники меняли официальную информацию учебных заведений и получали доступ к файлам, которые содержат, в частности, ответы на экзаменационные билеты. Эту информацию затем продавали.

Для блокировки работы вузов во время сдачи экзаменов они также осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы учебных заведений.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, sim-карты операторов сотовой связи с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские платежные карточки, на которые поступали деньги от сделки.

Украинская правда
Темы: СБУхакерыВинницкая область
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