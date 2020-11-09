Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СБУ поймала хакеров, укравших ответы на экзаменационные билеты

Понедельник, 9 ноября 2020, 13:23

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили хакерскую группировку, которая вмешивалась в работу компьютерных программ и информационных ресурсов высших учебных заведений Винницкой области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Оперативники установили, что злоумышленники меняли официальную информацию учебных заведений и получали доступ к файлам, которые содержат, в частности, ответы на экзаменационные билеты. Эту информацию затем продавали.

Для блокировки работы вузов во время сдачи экзаменов они также осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы учебных заведений.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, sim-карты операторов сотовой связи с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские платежные карточки, на которые поступали деньги от сделки.

Украинская правда
Темы: СБУхакерыВинницкая область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но

В Ереване митинги, стычки и задержания. Люди требуют отставки Пашиняна 

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

инфографикаПоявился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Все новости...
СБУ
Реформа или сознательное ослабление СБУ? 
СБУ открыла производство против Шария на карту без Крыма и ОРДЛО
СБУ задержала боевика "группы Бергмана": подрывал мосты и долго скрывался в РФ
Последние новости
17:43
В Ереване под парламентом требуют отставки премьера за сдачу Карабаха
17:20
"Карантин выходного дня": транспорт будет работать
17:16
В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время
17:11
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro
17:06
Директора больницы в Черкассах поймали на растрате 3 млн при закупке медоборудования
17:06
ОАСК завернул иск об отмене результатов "опроса Зеленского"
17:02
Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"
16:38
В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро
16:19
Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам
16:18
Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!