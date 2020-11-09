СБУ поймала хакеров, укравших ответы на экзаменационные билеты

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили хакерскую группировку, которая вмешивалась в работу компьютерных программ и информационных ресурсов высших учебных заведений Винницкой области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Оперативники установили, что злоумышленники меняли официальную информацию учебных заведений и получали доступ к файлам, которые содержат, в частности, ответы на экзаменационные билеты. Эту информацию затем продавали.

Для блокировки работы вузов во время сдачи экзаменов они также осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы учебных заведений.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, sim-карты операторов сотовой связи с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские платежные карточки, на которые поступали деньги от сделки.