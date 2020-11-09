Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венгрия планирует закрыть рестораны, комендантский час с 20:00

Понедельник, 9 ноября 2020, 12:31

Венгрия планирует закрыть общеобразовательные школы, университеты и рестораны и ввести расширенную ночной комендантский час, чтобы сдержать быстрый рост заражений коронавирусом.

Об этом заявил в понедельник премьер-министр Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

Орбан сказал, если парламент утвердит во вторник чрезвычайные полномочия правительства, то новые ограничения будут введены на следующие 30 дней. Большинство в венгерском парламенте составляет партия Орбана, поэтому ожидается, что решение одобрят.

Орбан прогнозирует, если количество инфицированных будет расти нынешними темпами, врачи и медсестры не смогут справиться с нагрузкой.

По плану правительства, комендантский час будет действовать с 20:00 до 5:00. Рестораны закроются для посетителей, возможна только доставка еды. Столовой на заводах и фабриках, впрочем, могут работать.

Магазины и парикмахерские должны закрыться в 19:00. Объекты отдыха - тренажерные залы, крытые бассейны, музеи, театры, зоопарки - не будут.

Обучение в высших учебных заведениях будет проходить только дистанционно, то же самое касается обучения в школах для учеников-старшеклассников.

Ясли, детские сады и некоторые школы останутся открытыми для детей младше 14 лет. Персонал больниц, учителя в школах, воспитатели детских садов и яслей должны еженедельно проходить тестирование на коронавирус.

Отели могут принимать только людей, путешествующих с целью работы, но не туристов.

Все собрания будут запрещены. До 10 человек могут посещать семейные события и частные мероприятия. Свадебные церемонии могут посещать только свидетели, родители, братья и сестры невесты. На похоронах могут присутствовать 50 человек.

Спортивные матчи будут проходить за закрытыми дверями без зрителей.

Орбан добавил, что в случае необходимости введены ограничения могут быть продолжены. Мероприятия, в случае согласия парламента, вступят в силу с 0:00 среды.

Сейчас в Венгрии госпитализирован 6061 пациент с коронавирусом, 415 из них на искусственной вентиляции легких.

Темы: Венгриякоронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Венгрия
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
ЕС указал на недостатки с верховенством права в Польше и Венгрии
Венгрия приняла российского министра, хочет "держать каналы связи открытыми"
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: