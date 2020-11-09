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Венгрия планирует закрыть рестораны, комендантский час с 20:00

Понедельник, 9 ноября 2020, 13:31

Венгрия планирует закрыть общеобразовательные школы, университеты и рестораны и ввести расширенную ночной комендантский час, чтобы сдержать быстрый рост заражений коронавирусом.

Об этом заявил в понедельник премьер-министр Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

Орбан сказал, если парламент утвердит во вторник чрезвычайные полномочия правительства, то новые ограничения будут введены на следующие 30 дней. Большинство в венгерском парламенте составляет партия Орбана, поэтому ожидается, что решение одобрят.

Орбан прогнозирует, если количество инфицированных будет расти нынешними темпами, врачи и медсестры не смогут справиться с нагрузкой.

По плану правительства, комендантский час будет действовать с 20:00 до 5:00. Рестораны закроются для посетителей, возможна только доставка еды. Столовой на заводах и фабриках, впрочем, могут работать.

Магазины и парикмахерские должны закрыться в 19:00. Объекты отдыха - тренажерные залы, крытые бассейны, музеи, театры, зоопарки - не будут.

Обучение в высших учебных заведениях будет проходить только дистанционно, то же самое касается обучения в школах для учеников-старшеклассников.

Ясли, детские сады и некоторые школы останутся открытыми для детей младше 14 лет. Персонал больниц, учителя в школах, воспитатели детских садов и яслей должны еженедельно проходить тестирование на коронавирус.

Отели могут принимать только людей, путешествующих с целью работы, но не туристов.

Все собрания будут запрещены. До 10 человек могут посещать семейные события и частные мероприятия. Свадебные церемонии могут посещать только свидетели, родители, братья и сестры невесты. На похоронах могут присутствовать 50 человек.

Спортивные матчи будут проходить за закрытыми дверями без зрителей.

Орбан добавил, что в случае необходимости введены ограничения могут быть продолжены. Мероприятия, в случае согласия парламента, вступят в силу с 0:00 среды.

Сейчас в Венгрии госпитализирован 6061 пациент с коронавирусом, 415 из них на искусственной вентиляции легких.

Темы: Венгриякоронавирускарантин


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