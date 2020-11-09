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Азербайджан заявил, что "освободил от оккупации" еще 23 села в Карабахе

Понедельник, 9 ноября 2020, 13:26
Азербайджан заявил, что освободил от оккупации еще 23 села в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны "освободили от армянской оккупации" еще 23 населенных пункта в Нагорном Карабахе.

Источник: Алиев в Twitter

Детали: Речь идет о 6 селах Физулинского, 4 селах Ходжалинского, 5 селах Ходжавендского, 3 - Джебраильского, по два села в Губадлинском и Зангиланском районах.

Прямая речь: "Победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации села Гобу Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагарда, Сеид Махмудлу, Алескерли - Физулинского, Демирчилер, Чанагчы, Мадаткенд, Сыгнаг - Ходжалинского, Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых - Ходжавендского, Гусейналылар, Сеюдлю, Ашагы Сирик - Джебраильского, Юхары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик - Губадлинского, Кечикли, Ордекли - Зангиланского районов.

Карабах - это Азербайджан!"

Согласно утверждению азербайджанской стороны, в ходе боев, продолжающихся с 27 сентября, ВС Азербайджана "освободили" более 240 населенных пунктов, в том числе города Шуша, Зангилан, Джабраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут. Армянская сторона это отрицает.

Предыстория: Алиев 8 ноября во время обращения к нации заявил о том, что вооруженные силы страны взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о переходе города Шуша в Нагорном Карабахе под контроль азербайджанской армии.

Украинская правда

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Темы: Нагорный КарабахАзербайджанАрмениявойна
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