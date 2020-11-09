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У тещи путинского пропагандиста нашли недвижимость на миллионы долларов

Понедельник, 9 ноября 2020, 18:06
У тещи путинского пропагандиста нашли недвижимость на миллионы долларов

84-летняя теща первого замглавы администрации президента Алексея Громова Анна Лосицкая является владелицей недвижимости в центре Москвы стоимостью 470 миллионов рублей (более 6 млн долларов).

Источник: российское издание The Insider со ссылкой на данные Росреестра

Детали: Как удалось выяснить, Лосицкая является владелицей двух соседних квартир в одном жилом комплексе общей площадью 395 кв. м. Квартиры она приобрела в 2015 году бывшего акционера и менеджера компании "Видео интернешнл" Анатолия Новикова.

 

По информации издания, теща Громова нигде не работает и бизнесом не занимается.

Среднегодовой доход самого Громова за последние 10 лет составляет всего 8 миллионов рублей, а его жена работает в Институте всеобщей истории РАН и получает в несколько раз меньше него.

Их совершеннолетние дети также не занимаются бизнесом, благодаря которому можно было бы купить такую дорогую недвижимость для бабушки.

Громов на посту первого замглавы администрации президента курирует отношения Кремля со СМИ, его также называют "руководителем российской государственной пропаганды".

Сообщается что Лосицкая — не единственная богатая теща высокопоставленного чиновника в России. Элитная недвижимость стоимостью в несколько сотен миллионов рублей есть, например, у матерей жен руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Сергея Неверова, главы "Ростеха" Сергея Чемезова, руководителя Пенсионного фонда Антона Дроздова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинкоррупциянедвижимостьРосcия
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