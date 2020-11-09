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В Армении сбили российский вертолет: двое погибших

Понедельник, 9 ноября 2020, 18:13

В Армении недалеко от границы с Азербайджаном сбит российский ударный вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ, Медуза

Детали: По данным российского ведомства, двое российских военнослужащих погибли, еще один получил ранения.

Вертолет был сбит с земли из ПЗРК, после попадания ракеты он потерял управление и упал в горах. Выживший военнослужащий получил травмы средней тяжести и был эвакуирован на аэродром базирования, говорится в сообщении.

Издание РФ отмечает: инцидент произошел рядом с селом Ерсах на границе Армении с Нахичеванью - азербайджанским анклавом — более чем в 100 километрах от Нагорного Карабаха, где продолжаются боестолкновения между армянскими и азербайджанскими войсками. Кто стрелял в вертолет, пока непонятно, командованием базы ведется разбирательство.

102-я российская военная база расположена в Армении в городе Гюмри. Согласно действующему соглашению, она будет находиться там до 2044 года.

Дополнительно: "Европейская правда" сообщает, что один из пользователей Facebook выложил видео, на котором в темноте видно пожар, однако, точно неизвестно, является ли это горящим вертолетом.

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Темы: АрменияРосcияАзербайджанНагорный Карабах
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