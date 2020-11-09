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Трамп назначил нового министра обороны США

Понедельник, 9 ноября 2020, 19:17
Трамп назначил нового министра обороны США

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Марка Эспера с должности министра обороны и назначении нового главы ведомства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Я рад сообщить, что Кристофер Миллер, уважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом), будет исполнять обязанности министра обороны, приступая немедленно", - написал Трамп, поблагодарив Эспера за службу.

Ряд американских СМИ на прошлой неделе сообщили, что Эспер уже подготовил заявление об отставке.

Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в ближайшее время планирует действовать так, будто он начинает свой второй срок досрочно, даже без объявления его победителем выборов.

Он может уволить нескольких членов кабинета министров и высокопоставленных помощников, в том числе директора ФБР Кристофера Рэя и министра обороны.

Напомним, Трамп, который отказался признать свое поражение перед Джо Байденом, пообещал подать в суд в ближайшие дни. Трамп и его штаб предъявили обвинения в крупномасштабном мошенничестве на выборах в Пенсильвании и других штатах, но пока не предоставили никаких доказательств.

7 ноября Трамп заявил, что выиграл выборы президента Соединенных Штатов, набрав 71 млн законных голосов.

Подсчет голосов в США еще не завершен, однако, по предварительным результатом Джо Байден был объявлен победителем президентских выборов.

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Темы: США
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