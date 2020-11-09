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Новости 9 ноября: коронавирус у Зеленского, локдаун выходного дня

Понедельник, 9 ноября 2020, 20:30
Новости 9 ноября: коронавирус у Зеленского, локдаун выходного дня

Минздрав будет предлагать Кабмину ввести жесткий карантин на выходные, Зеленский заразился коронавирусом, — актуальные новости 9 ноября.

О коронавирусе у Зеленского

Президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о положительном тесте на коронавирус.

О локдауне выходного дня

Минздрав будет предлагать Кабмину ввести жесткий карантин на выходные, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые магазины, аптеки и ветеринарные аптеки, транспорт и автозаправки, чтобы "разорвать цепь" передачи COVID-19.

Владимир Зеленский отметил, что несколько недель карантина на выходные поможет избежать жесткого локдауна.

В то же время, учитывая то, какие последствия для сферы культуры, креативных индустрий может привести "карантин выходного дня", Министерство культуры и информационной политики не поддерживает эту инициативу.

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О других важных новостях

Вакцина против COVID-19 не за горами, поскольку первые промежуточные результаты в масштабных испытаниях показывают, что продукт Pfizer и BioNTech на 90% эффективен, заявляет производитель препарата.

С 9 ноября украинские больницы не будут проводить плановые операции, а перейдут только на лечение ургентных больных и пациентов с COVID-19.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не исключает, что Россия может размещать ядерное оружие в оккупированном Крыму, хотя подтверждений этого у украинских властей нет.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предупредила самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его свиту, что все они понесут ответственность за террор, который устраивают в стране.

Украинская правда
Темы: Зеленскийкарантин
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