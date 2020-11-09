Министр обороны получил положительный тест на коронавирус

Тест на COVID-19 министра обороны Украины Андрея Тарана оказался положительным.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Минобороны

Детали: Отмечается, что тест сделали перед поездкой президента Украины на Донбасс.

Таран перешел на режим самоизоляции и работу в дистанционном режиме. Его состояние и самочувствие сейчас являются удовлетворительными. Соответствующие изменения претерпел и ранее запланированный рабочий график министра обороны Украины.

Напомним: 9 ноября стало известно о коронавирусе у президента Владимира Зеленского, руководителя его офиса Андрея Ермака и министра финансов Сергея Марченко.