Министр обороны получил положительный тест на коронавирус
Понедельник, 9 ноября 2020, 21:14
Тест на COVID-19 министра обороны Украины Андрея Тарана оказался положительным.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Минобороны
Детали: Отмечается, что тест сделали перед поездкой президента Украины на Донбасс.
Таран перешел на режим самоизоляции и работу в дистанционном режиме. Его состояние и самочувствие сейчас являются удовлетворительными. Соответствующие изменения претерпел и ранее запланированный рабочий график министра обороны Украины.
Напомним: 9 ноября стало известно о коронавирусе у президента Владимира Зеленского, руководителя его офиса Андрея Ермака и министра финансов Сергея Марченко.