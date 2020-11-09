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Итальянские врачи призывают ввести локдаун, за сутки более 25 тысяч новых заражений

Понедельник, 9 ноября 2020, 22:16

Глава федерации медицинских гильдий Италии Филиппо Анелли призвал власти ввести национальный карантин в связи с распространением корона вируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Анелли заявил, что национальная система здравоохранения Италии не может справиться с увеличением числа случаев болезни COVID-19 и предупредил, что Италия может получить еще 10 000 смертей в течение месяца.

На прошлой неделе правительство Джузеппе Конте ввел трехуровневую систему локальных ограничений, согласно которому регионы Калабрия, Ломбардия, Пьемонт и Валь-д'Аоста перешли в режим жесткого карантина.

Эти регионы имеют жесткие ограничения по этой системе, поскольку их классифицировали как красные зоны с высоким уровнем заражения.

Согласно ограничениями, действующие до 3 декабря, в красной зоне карантина торговые заведения и рынки не важнейшее значение, закрыты, а выезд за пределы родного города запрещен, за исключением потребностей работы или состояния здоровья.

За последние 24 часа в Италии было выявлено 25 271 новый случай заболевания коронавирус, примерно на 7000 меньше, чем вчера. Но при этом было проведено и на 43 000 меньше тестов, чем в субботу. Уровень положительных тестов составляет 17,1%.

С другой стороны, прирост смертельных случаев несколько вырос - 356 человек с коронавирусом умерли за последние сутки, тогда как накануне этот показатель составил 331.

Темы: Италиякоронавирус
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