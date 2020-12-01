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С экс-советника Трампа, осужденного за связи с РФ, хотят снять обвинения

Вторник, 1 декабря 2020, 06:56

Министерство юстиции США обратилось в федеральный суд с просьбой закрыть дело против экс-советника президента Дональда Трампа Майкла Флинна, который лгал о своих связях с Россией.

Источник: CNN

Детали: Кроме того, американский минюст опубликовал копию решения Трампа о помиловании. Последнее означает, что с Флинна снимаются все обвинения, связанные с Россией, раскрытие информации о лоббировании интересов Турции в 2016 году. Отмечается, что помилование также оправдывает Флинна даже после того, как тот признал вину под присягой, а затем опроверг это. Такие действия трактуют как неуважение к суду.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп решил помиловать своего бывшего советника Майкла Флинна, который ранее признал себя виновным во лжи агентам ФБР о разговорах с российским послом.

Напомним:

  • В декабре 2017 года Флинн признал себя виновным в том, что лгал агентам ФБР о характере своих разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком перед инаугурацией Трампа. 
  • В июле 2020 года Трамп помиловал своего давнего соратника Роджера Стоуна, который также фигурировал в расследовании спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы в США.

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Темы: США


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