ООС: оккупанты четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ

30 ноября российские наемники четыре раза нарушили мирные договоренности, используя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, гранатометы различных систем и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Гнутово, задействовав на этом участке станковый противотанковый гранатомет".

Детали: Сообщается, что боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников не было.

Также на Приазовье у Водяного зафиксировали пролет вражеского БПЛА типа "Квадро", который пересек линию разграничения. Наши бойцы сбили беспилотник с помощью стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 1 декабря, вдоль линии разграничения выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках ответственности подразделений Объединенных сил наблюдается тишина.