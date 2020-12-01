Архитекторы из Австрии строят театр в оккупированном Севастополе, Украина готовит санкции

Австрийское архитектурное бюро "Coop Himmelblau" участвует во флагманском проект Владимира Путина в Крыму – сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

"В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам", - написал Щерба, отметив, что передал этот комментарий немецкому изданию "Süddeutsche Zeitung".

"На нынешнем этапе, когда слухи живо подтверждаются российскими СМИ, мне не остается ничего другого, как выразить сожаление и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро. Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным", - подчеркнул посол.

Как известно, ранее в оккупированном Крыму работала немецкая компания Siemens. В 2017 году она поставляла турбины, что противоречило введенным санкциям со стороны ЕС.

В немецкой компании заявляли, что нелегальная поставка прошла без ее ведома и возложили ответственность на российскую компанию "Технопромэкспорт", входящую в "Ростех". Российская компания отвергла обвинения и заявила, что приобрела оборудование на вторичном рынке.

В 2019 году немецкие СМИ сообщили, что компания участвует в постройке электростанции в российской республике Татарстан.