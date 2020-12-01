Зеленский предлагает отказаться от баталий об Украине ради детей

В 29 годовщину референдума за провозглашение независимости Украины президент Владимир Зеленский призвал не меряться любовью к родине, а защищать ее и делать сильнее.

Источник: официальный канал Зеленского в Telegram

Детали: Зеленский высказал мнение, что слово "Независимость" следует писать с большой буквы, хоть это и не предусмотрено правилами правописания.

По его словам, рассказывая детям о независимости, суверенитете, свободе и независимости Украины, можно услышать их искреннее удивление: "А что, разве может быть как-то иначе?".

Президент напомнил: 1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% граждан сказали независимой Украине "да", более 28 миллионов голосов выразили желание жить в свободной Украине.

Прямая речь: "Позже мы поймем, что обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы. Что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни.

Мы делаем это седьмой год подряд. Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий. Ради будущих поколений и их искренних удивлений: "А разве может быть иначе, как свободная, единая и независимая Украина?".

Давайте задумаемся об этом и будем помнить каждый раз, когда так хочется начать фейсбук-баталию со своими соотечественниками на тему "Кто больше, лучше и правильнее любит Украину?".

Главное же сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое, чтобы мы стали мощной и конкурентоспособной страной. И Украина имеет все шансы быть именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простом условии – если все мы вместе приложим для этого свои усилия".