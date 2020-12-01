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Взятка в $200 тысяч: топ-чиновник СБУ и ГФС требовал деньги у дилера немецких препаратов

Вторник, 1 декабря 2020, 09:38
Взятка в $200 тысяч: топ-чиновник СБУ и ГФС требовал деньги у дилера немецких препаратов
Фото bihus.info

Руководитель Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Роман Неговелов, которого в конце октября задержали за 200 тысяч долларов взятки, ранее более 10 лет работал в СБУ, а деньги требовал у дилера немецких препаратов.

Источник: программы "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Детали: Неговелов сначала работал в Киевском главке, затем в ГУ КЗЭ СБУ (т.н. экономическая контрразведка).

Журналисты напоминают, что во времена, когда Неговелов был сотрудником СБУ, фармбизнесмены открыто рассказывали, как он приезжал требовать "откат" по контрактам на поставку лекарств по госзакупкам, а после отказа платить бизнес получил несколько уголовных дел.

Летом Неговелов перешел в ГФС.

Журналисты выяснили, что компания, у которой Неговелов якобы требовал взятку – это большой дилер немецких препаратов ООО "Юбиай фарм трейд". Деньги якобы хотели за закрытие производства по уклонению от уплаты налогов.

Отмечается, что чиновника сдали сами бизнесмены, которые и помогли задокументировать шантаж, вымогательство и передачу аванса.

По словам заместителя директора "Юбиай фарм Трейд" Петра Зорича, с Неговеловим он был знаком давно, и тот регулярно предлагал бизнесмену свои услуги по решению проблем в органах.

Зорич добавил, что в конце октября он получил сообщение от Неговелова, который внезапно заинтересовался делами бизнесмена. А уже на следующее утро в "Юбиай фарм Трейд" ГФС устроила обыски.

После этого бизнесмен позвонил чиновнику и тот якобы предложил встретиться вечером, чтобы "по-тихому все вопросы решить".

Зорич уверяет, что сам не предлагал взятку, мол, сумму в 300 тысяч долларов назвал Неговелов. Фискал якобы объяснил, что "высокий тариф" содержал в себе долю для Офиса генпрокурора. Кроме того, по словам Зорича, Неговелов рассказывал, что ГФС может подавать запросы о компании в Германию, может арестовать счета, а также советовал перейти на "абонплату" – раз в месяц или квартал, чтобы их никто не трогал.

В конце концов Зорич "сторговался" на 200 тысячах долларов.

Первая половина должна была пойти задатком и в течение недели проблема должна была быть решена.

Но на передаче задатка Неговелова задержало Государственное бюро расследований, которому Зорич сдал потенциального взяточника.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Фискальная службавзятка
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