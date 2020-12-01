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Синоптики предупредили о мокром снеге и гололеде в первые дни зимы

Вторник, 1 декабря 2020, 10:51

Во вторник, 1 декабря, среду и четверг синоптики прогнозируют в большинстве регионов Украины мокрый снег и гололед.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По прогнозам синоптиков, 1 декабря в большинстве северных, центральных и южных областей Украины будет небольшой снег и налипание мокрого снега.

Также на территории Украины, кроме юго-восточной и восточной частей, местами гололедица.

2 декабря в стране, кроме западных и восточных областей, небольшой и мокрый снег.

3 декабря ночью в большинстве регионов, кроме западной части, днем ​​на Левобережье, небольшой снег и мокрый снег. Кроме юго-восточной части страны, местами гололедица.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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