За сутки 30 ноября в столице лабораторно подтвердили 1799 новых случаев заболевания коронавирусом – это наибольшее количество с начала пандемии, 31 человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии – 1799 человек. 31 случай – летальный".

Детали: Среди новых больных 902 женщины в возрасте от 19 до 86 лет, 791 мужчина в возрасте от 19 до 91 года, 63 девочки от 11 месяцев до 17 лет и 43 мальчика от 3 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 63 медика.

148 человек госпитализировали – это также самое большое количество пациентов от начала пандемии.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (317), в Подольском (235) и в Святошинском (216) районах.

По состоянию на 1 декабря в столице 72277 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. От вируса умерли 1323 киевлянина. Преодолели болезнь 23252 жителя Киева, из них 409 за минувшие сутки.