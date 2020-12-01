В Донецке, несмотря на COVID, готовят массовые новогодние гуляния
В новогоднюю ночь на площади Ленина в центре Донецка организуют массовые гуляния для жителей города – развлекательную программу готовят, несмотря на коронавирус.
Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемого главу городской "администрации" Донецка Алексея Кулемзина
Детали: Утром 1 декабря на площади Ленина начали устанавливать новогоднюю елку. Ее торжественное открытие состоится 25 декабря.
После этого, по словам Кулемзина, организуют гуляние для детей, которые приедут с прифронтовых районов и в общем со всех районов Донецка.
Он также сообщил, что праздничные елки установят в каждом районе города.
Будут ли во время массовых гуляний действовать карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса, Кулемзин не уточнил.
Предыстория:
- В начале октября сотрудник Офиса омбудсмена Украины Павел Лисянский отмечал, что ситуация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является критической.
- Позже украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила со ссылкой на данные правозащитников, что на Донбассе могут скрывать информацию о заболевании COVID-19, и больных на оккупированной территории на самом деле вдвое больше, чем сообщает статистика.