В Донецке, несмотря на COVID, готовят массовые новогодние гуляния

В новогоднюю ночь на площади Ленина в центре Донецка организуют массовые гуляния для жителей города – развлекательную программу готовят, несмотря на коронавирус.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемого главу городской "администрации" Донецка Алексея Кулемзина



Детали: Утром 1 декабря на площади Ленина начали устанавливать новогоднюю елку. Ее торжественное открытие состоится 25 декабря.

После этого, по словам Кулемзина, организуют гуляние для детей, которые приедут с прифронтовых районов и в общем со всех районов Донецка.

Он также сообщил, что праздничные елки установят в каждом районе города.



Будут ли во время массовых гуляний действовать карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса, Кулемзин не уточнил.

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