Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Донецке, несмотря на COVID, готовят массовые новогодние гуляния

Вторник, 1 декабря 2020, 10:30
В Донецке, несмотря на COVID, готовят массовые новогодние гуляния
Фото novosti.dn.ua

В новогоднюю ночь на площади Ленина в центре Донецка организуют массовые гуляния для жителей города – развлекательную программу готовят, несмотря на коронавирус.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемого главу городской "администрации" Донецка Алексея Кулемзина

Детали: Утром 1 декабря на площади Ленина начали устанавливать новогоднюю елку. Ее торжественное открытие состоится 25 декабря.

После этого, по словам Кулемзина, организуют гуляние для детей, которые приедут с прифронтовых районов и в общем со всех районов Донецка.

Он также сообщил, что праздничные елки установят в каждом районе города.

Будут ли во время массовых гуляний действовать карантинные ограничения в связи с пандемией  коронавируса, Кулемзин не уточнил.

Предыстория: 

  • В начале октября сотрудник Офиса омбудсмена Украины Павел Лисянский отмечал, что ситуация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является критической.
  • Позже украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила со ссылкой на данные правозащитников, что на Донбассе могут скрывать информацию о заболевании COVID-19, и больных на оккупированной территории на самом деле вдвое больше, чем сообщает статистика.

Темы: Донбассоккупацияпразднованиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: