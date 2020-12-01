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Минобороны впервые купило товары для армии через агентство НАТО

Вторник, 1 декабря 2020, 11:25
Минобороны впервые купило товары для армии через агентство НАТО

Министерство обороны Украины впервые приобрело военные товары без посредников через Агентство Североатлантического альянса по поддержке и поставкам,

Источник: миссия Украины при НАТО в Twitter 30 ноября, "Радио Свобода"

Дословно: "Поздравляем Министерство обороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через Агентство НАТО по поддержке и поставкам для нужд ВСУ".

Этому предшествовало: В Минобороны сообщали, что к 2022 году 42 государственные предприятия ведомства будут реорганизованы, пять – передадут на приватизацию в Фонд государственного имущества Украины, а еще 44 – ликвидируют. Это предполагает стратегия реформирования объектов госсобственности из сферы управления оборонного ведомства.

Темы: МинобороныНАТОгосзакупкиармия
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