Глава Закарпатья просит СБУ объяснить обыски в венгерском благотворительном фонде
Глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров заявил, что не имеет никакого отношения к обыскам в венгерском благотворительном фонде, и призвал правоохранителей провести брифинг в связи со сложившейся ситуацией.
Источник: Петров в Facebook
Прямая речь: "Когда мне приписывают инициативу в тех следственных действиях и обысках, которые проводились в отношении венгерских фондов на Закарпатье – это в определенной степени обидно. Как с точки зрения моего отношения ко всем представителям национальных общин края, так и моей биографии – я бывший контрразведчик и точно знаю, что необоснованная примитивная грубая сила – это не аргумент, особенно в политике".
Детали: Он также добавил, что в демократическом европейском государстве глава облгосадминистрации не должен вмешиваться в работу правоохранительных органов, "как бы этого не ожидали", потому что такое "невмешательство предусмотрено законодательством".
В то же время глава ОГА призвал правоохранителей провести брифинг и предоставить общественности доказательную базу, "чтобы снять вопрос возможных политических инсинуаций".
Петров уверяет, что он как глава ОГА и как депутат Закарпатского облсовета не намерен "расшатать общественно-политическую ситуацию в крае, втягивать Украину в скандал международного уровня".
Предыстория:
- Служба безопасности провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. Проверяется информация о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.
- Венгрия в связи с этим заявила, что вызывает посла и планирует жаловаться в НАТО.