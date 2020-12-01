Глава Закарпатья просит СБУ объяснить обыски в венгерском благотворительном фонде

Глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров заявил, что не имеет никакого отношения к обыскам в венгерском благотворительном фонде, и призвал правоохранителей провести брифинг в связи со сложившейся ситуацией.

Источник: Петров в Facebook

Прямая речь: "Когда мне приписывают инициативу в тех следственных действиях и обысках, которые проводились в отношении венгерских фондов на Закарпатье – это в определенной степени обидно. Как с точки зрения моего отношения ко всем представителям национальных общин края, так и моей биографии – я бывший контрразведчик и точно знаю, что необоснованная примитивная грубая сила – это не аргумент, особенно в политике".

Детали: Он также добавил, что в демократическом европейском государстве глава облгосадминистрации не должен вмешиваться в работу правоохранительных органов, "как бы этого не ожидали", потому что такое "невмешательство предусмотрено законодательством".

В то же время глава ОГА призвал правоохранителей провести брифинг и предоставить общественности доказательную базу, "чтобы снять вопрос возможных политических инсинуаций".

Петров уверяет, что он как глава ОГА и как депутат Закарпатского облсовета не намерен "расшатать общественно-политическую ситуацию в крае, втягивать Украину в скандал международного уровня".

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