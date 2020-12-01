Стало известно, сколько будут стоить новогодние елки в этом году

В этом году новогоднюю елку в Украине в среднем можно будет приобрести за 75 гривен.

Источник: Государственное агентство лесных ресурсов

Детали: После 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях.

В 2020 году лесоводы планируют реализовать в Украине более 500 тыс. елок.

Средняя цена на елки в этом году - 75 грн.

Популярностью среди украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна палласа (крымская), ель европейская (ель), пихта белая (пихта).

Деревья для праздника выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередачи.

Позже в госагентстве сообщили, что на Полтавщине уже стартовала елочная кампания. Там лесоводы планируют реализовать 55 600 штук новогодних деревьев (сосна). В Полтавской области приобрести елку размером 1 м можно в среднем по цене от 55 гривен.

Напомним: