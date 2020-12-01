Стало известно, сколько будут стоить новогодние елки в этом году
В этом году новогоднюю елку в Украине в среднем можно будет приобрести за 75 гривен.
Источник: Государственное агентство лесных ресурсов
Детали: После 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях.
В 2020 году лесоводы планируют реализовать в Украине более 500 тыс. елок.
Средняя цена на елки в этом году - 75 грн.
Популярностью среди украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна палласа (крымская), ель европейская (ель), пихта белая (пихта).
Деревья для праздника выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередачи.
Позже в госагентстве сообщили, что на Полтавщине уже стартовала елочная кампания. Там лесоводы планируют реализовать 55 600 штук новогодних деревьев (сосна). В Полтавской области приобрести елку размером 1 м можно в среднем по цене от 55 гривен.
Напомним:
- Городская власть Винницы решила не устанавливать главную елку в городе, а все празднования перевести в онлайн-формат.
- В этом году из-за пандемии коронавируса есть вероятность провести новогодние праздники в условиях локдауна.
- Празднование Нового 2021 года в Киеве впервые планируется без фудкортов, больших концентров и массовых гуляний из-за пандемии коронавируса, однако сюрпризы для киевлян и гостей города все же готовят. Новогоднее дерево в Киеве будет стоить 5-7 млн грн.