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Стало известно, сколько будут стоить новогодние елки в этом году

Вторник, 1 декабря 2020, 12:48

В этом году новогоднюю елку в Украине в среднем можно будет приобрести за 75 гривен.

Источник: Государственное агентство лесных ресурсов

Детали: После 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях.

В 2020 году лесоводы планируют реализовать в Украине более 500 тыс. елок.

Средняя цена на елки в этом году - 75 грн.

Популярностью среди украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна палласа (крымская), ель европейская (ель), пихта белая (пихта).

Деревья для праздника выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередачи.

 
 

Позже в госагентстве сообщили, что на Полтавщине уже стартовала елочная кампания. Там лесоводы планируют реализовать 55 600 штук новогодних деревьев (сосна). В Полтавской области приобрести елку размером 1 м можно в среднем по цене от 55 гривен.

Напомним:

  • Городская власть Винницы решила не устанавливать главную елку в городе, а все празднования перевести в онлайн-формат.
  • В этом году из-за пандемии коронавируса есть вероятность провести новогодние праздники в условиях локдауна.
  • Празднование Нового 2021 года в Киеве впервые планируется без фудкортов, больших концентров и массовых гуляний из-за пандемии коронавируса, однако сюрпризы для киевлян и гостей города все же готовят. Новогоднее дерево в Киеве будет стоить 5-7 млн ​​грн.

Украинская правда
Темы: празднования


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