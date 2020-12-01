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Еще два разработчика вакцины от коронавируса отправились на условное утверждение в ЕС

Вторник, 1 декабря 2020, 13:01

Немецкая компания BioNTech и американская Pfizer, которые вместе разрабатывают вакцину от коронавируса, подали на условное утверждение их вакцины для использования в Евросоюзе.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press, партнеры сообщили о подаче заявки на утверждение у европейского регулятора - Европейского медицинского агентства.

Заявку подали 30 ноября. До этого с 6 октября агентство регулярно знакомилось с данными о результатах испытаний.

Согласно сообщению BioNTech, если их вакцина BNT162b2 получит согласования, ее применение в Европе станет возможным уже к концу 2020 года.

В прошлом месяце партнеры сообщили, что вакцина по итогам испытаний оказалась эффективной в 95% случаев.

Как сообщила федеральный министр образования и науки Германии Аня Карличек, публичные слушания ЕМА относительно утверждения заявки предварительно планируются на 11 декабря. Она отметила также, что вакцинация для немцев будет добровольной.

Перед этим BioNTech-Pfizer подали вакцину на утверждение для экстренного использования в США и Великобритании.

Напомним, накануне американская компания Moderna первой из разработчиков вакцины подала ее на условное утверждение в ЕС, и второй - в США, после BioNTech-Pfizer.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019


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