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Трое боевиков ОРДЛО объявили в международный розыск

Вторник, 1 декабря 2020, 13:05

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила трех участников незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимали активное участие в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, трое фигурантов, один из которых является начальником штаба противотанкового дивизиона так называемой Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга", в 2014-2015 годах пришли в ряды террористических группировок.

Следователи установили, что боевики причастны к обстрелам позиций украинских военных подразделений и правоохранительных органов.

Поскольку боевики находятся на временно неподконтрольной украинской власти территории СБУ заочно сообщила им о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Фигурантов объявили в международный розыск. Сейчас суд решает вопрос о специальном досудебном расследовании.

 
 
 

Темы: войнаСБУ


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