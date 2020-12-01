КС планирует возобновить работу

В Конституционном суде Украины, который не собирался уже почти месяц, планируют провести на следующей неделе три заседания – 8-го, 9-го и 10-го декабря

Источник: сайт КС, руководитель управления коммуникаций КС и международного сотрудничества Марьяна Гайовская в комментарии "Украинской правде"

Детали: Последнее заседание Конституционного суда состоялось 5 ноября.

9 ноября Большая палата КС отложила рассмотрение вопроса о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве их-за отсутствия кворума. По данным источников, 4 судей КС, которые не голосовали за скандальное решение относительно антикоррупционного законодательства, отказались участвовать в слушаниях Большой палаты суда.

Затем КС не собирался якобы потому, что у нескольких судей диагностировали или подозревали COVID-19.

Сейчас представитель пресс-службы КС не смогла рассказать УП, выздоровели ли судьи КС, но подтвердила, что заседания планируются и уже утверждена повестка дня.

На 8-е и 10-е декабря запланированы заседания Большой палаты КС, а на 9 декабря – заседание Первого сената Конституционного суда (то есть семи судей из пятнадцати действующих).

В частности, 8 декабря судьи КС планируют: