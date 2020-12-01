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КС планирует возобновить работу

Вторник, 1 декабря 2020, 13:48
КС планирует возобновить работу

В Конституционном суде Украины, который не собирался уже почти месяц, планируют провести на следующей неделе три заседания – 8-го, 9-го и 10-го декабря

Источник: сайт КС, руководитель управления коммуникаций КС и международного сотрудничества Марьяна Гайовская в комментарии "Украинской правде"

Детали: Последнее заседание Конституционного суда состоялось 5 ноября.

9 ноября Большая палата КС отложила рассмотрение вопроса о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве их-за отсутствия кворума. По данным источников, 4 судей КС, которые не голосовали за скандальное решение относительно антикоррупционного законодательства, отказались участвовать в слушаниях Большой палаты суда.

Затем КС не собирался якобы потому, что у нескольких судей диагностировали или подозревали COVID-19.

Сейчас представитель пресс-службы КС не смогла рассказать УП, выздоровели ли судьи КС, но подтвердила, что заседания планируются и уже утверждена повестка дня.

На 8-е и 10-е декабря запланированы заседания Большой палаты КС, а на 9 декабря – заседание Первого сената Конституционного суда (то есть семи судей из пятнадцати действующих).

В частности, 8 декабря судьи КС планируют:

  1. Продолжить (закрыто) рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов относительно официального толкования положения 4 абзаца преамбулы Конституции о "достойных условиях жизни": какие условия жизни человека следует считать достойными, что является их показателем.
  2. Рассмотреть вопрос об открытии конституционного производства по представлению 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины, касающихся спецконфискации.
  3. Рассмотреть вопрос о продлении срока вынесения коллегиями судей Первого и Второго сенатов КС решений об открытии или об отказе в открытии конституционного производства по делам по конституционным жалобам и конституционным представлениям.

Алена Рощенко, УП

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Темы: КС
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