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В масках и без: Киевсовет провел первое заседание, Кличко принял присягу мэра

Вторник, 1 декабря 2020, 14:02
В масках и без: Киевсовет провел первое заседание, Кличко принял присягу мэра

Мэр Киева Виталий Кличко принял присягу городского головы по итогам местных выборов 25 октября, а также предложил в новоизбранном столичном горсовете создать "большую коалицию" всех политических сил.

Источник: официальный портал столичной власти, трансляция заседания Киевсовета

Детали: На первом заседании новоизбранного горсовета присягу также приняли и депутаты (на заседании зарегистрировались 107 депутатов из 120 избранных).

 

Как свидетельствует видеотрансляция, далеко не все столичные депутаты придерживались законодательства и были в масках. Сам Кличко в начале заседания был в средстве индивидуальной защиты, но выступая снял его. Без маски была и председатель ТИК Валентина Королькова, которая вручала удостоверения.

Кличко отметил, какие решения Киевсовет должен принять в срочном порядке еще в этом году. Среди них - бюджет города на 2021 год и введение дополнительных льгот для бизнеса, который пострадал из-за пандемии.

Большинство избранников Киевсовета IX созыва - 74 депутата - стали депутатами впервые.

 
Без маски был и депутат-новичок футболист Александр Шовковский, который баллотировался от "Удара"

Украинская правда
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