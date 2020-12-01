Отчет Евросоюза указал на серьезные последствия последних решений КСУ

Недавние решения Конституционного суда Украины поставили под сомнение достижения Украины в борьбе с коррупцией и подтвердили жизненно важное значение серьезной судебной реформы.

Об этом говорится в ежегодном отчете Евросоюза по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, опубликованном 1 декабря.

В частности, в отчете отмечается, что за последний год в сферах правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией произошло несколько положительных сдвигов.

В частности, Высший антикоррупционный суд вынес свои первые вердикты, а сотрудничество между САП и НАБУ улучшилась.

В то же время в ЕС подчеркивают, что количество обвинительных приговоров по коррупционным расследованиям пока остается низким.

Отдельно отчет упоминает о последних решениях Конституционного суда Украины, заявляя, что они поставили под сомнение достижениях страны в борьбе с коррупцией.

В ЕС считают, что события вокруг КСУ подтвердили жизненную необходимость серьезной судебной реформы.

"Решение (КСУ от 27 октября. - Ред.) вызвало значительную общественную критику, поскольку оно поставило под сомнение реформы, которых требовали украинские реформаторские силы после Майдана и международное сообщество, в том числе из-за условий в рамках последовательных программ МВФ, макрофинансовой помощи, Плана действий по либерализации визового режима", - говорится в отчете.

В ЕС констатируют, что в украинском парламенте были зарегистрированы несколько законодательных инициатив, направленных как на восстановление антикоррупционного законодательства, так и на реформу КСУ, но они еще не рассмотрены.

Отчет о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации Евросоюз публикует ежегодно, он станет основой для Совета ассоциации Украина-ЕС, который пройдет 8 декабря.

Европейская правда