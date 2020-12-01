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Враг обстреливал украинские позиции возле Катериновки

Вторник, 1 декабря 2020, 17:54

С начала суток 1 декабря в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Враг совершил обстрел из стрелкового оружия позиций украинских военных в районе Катериновки.

На провокацию подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Саперы ГСЧС в первый день зимы разминировали почти 2 гектара территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 34 взрывоопасных предмета.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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