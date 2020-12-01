Враг обстреливал украинские позиции возле Катериновки
Вторник, 1 декабря 2020, 17:54
С начала суток 1 декабря в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Враг совершил обстрел из стрелкового оружия позиций украинских военных в районе Катериновки.
На провокацию подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали.
Саперы ГСЧС в первый день зимы разминировали почти 2 гектара территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 34 взрывоопасных предмета.
Украинская правда