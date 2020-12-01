Самый большой рынок Украины возобновляет работу на выходных
Вторник, 1 декабря 2020, 18:27
ТЦ "Барабашово" возобновляет работу по выходным дням, поскольку Кабмин не озвучивал решение о продлении карантина выходного дня.
Источник: Status quo со ссылкой на пресс-службу "Барабашово"
Дословно: "Предыдущим решением Кабинета министров карантин выходного дня был введен сроком до 30 ноября. Сейчас официального подтверждения продления карантина нет".
Детали: В пресс-службе ТЦ также отметили, что рабочим днем будет и пятница.
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Что предшествовало:
- 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничение ввели до 30 ноября, но не исключали их продолжения и до конца года.
- 30 ноября стало известно, что Министерство здравоохранения не будет рекомендовать продлевать сроки карантина выходного дня в Украине, который действовал в ноябре.