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Самый большой рынок Украины возобновляет работу на выходных

Вторник, 1 декабря 2020, 18:27
фото: константин буновский

ТЦ "Барабашово" возобновляет работу по выходным дням, поскольку Кабмин не озвучивал решение о продлении карантина выходного дня.

Источник: Status quo со ссылкой на пресс-службу "Барабашово"

Дословно: "Предыдущим решением Кабинета министров карантин выходного дня был введен сроком до 30 ноября. Сейчас официального подтверждения продления карантина нет".

Детали: В пресс-службе ТЦ также отметили, что рабочим днем будет и пятница.

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Темы: Харьковкарантинкоронавирус


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