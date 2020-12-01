Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Самый большой рынок Украины возобновляет работу на выходных

Вторник, 1 декабря 2020, 17:27
Самый большой рынок Украины возобновляет работу на выходных
фото: константин буновский

ТЦ "Барабашово" возобновляет работу по выходным дням, поскольку Кабмин не озвучивал решение о продлении карантина выходного дня.

Источник: Status quo со ссылкой на пресс-службу "Барабашово"

Дословно: "Предыдущим решением Кабинета министров карантин выходного дня был введен сроком до 30 ноября. Сейчас официального подтверждения продления карантина нет".

Детали: В пресс-службе ТЦ также отметили, что рабочим днем будет и пятница.

Читайте также: Мохито по-вьетнамски и Gucci за 200 гривен. Чем живет крупнейший рынок Украины Барабашово

Что предшествовало:

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковкарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Харьков
В пригороде Харькова прогремели взрывы – СМИ
В Харькове найден застреленным полицейский
Терехов уволил ответственного за состояние укрытий в Харькове
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: